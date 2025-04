Disposto l’ingresso gratuito nei siti e nei musei del Parco Archeologico di Tindari in occasione del 25 Aprile

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, tutti i siti del Parco Archeologico di Tindari saranno visitabili gratuitamente. È quanto disposto dal direttore del Parco archeologico, arch. Giuseppe Natoli, in ottemperanza ad una nota dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, i cui vertici hanno deciso di aderire all’iniziativa lanciata a livello nazionale dal Ministero della Cultura. Durante tutta la giornata dedicata alla commemorazione di rilievo nazionale, i siti, i musei e i luoghi della cultura del Parco Archeologico di Tindari saranno, dunque, ad accesso interamente gratuito per tutti i visitatori.