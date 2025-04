Rinvenuti e sequestrati droga ed esplosivi, la Polizia di Stato arresta un 40enne messinese

Nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una specifica attività volta ad infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Le perquisizioni effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile si sono concentrate in zona Gravitelli, Messina, ponendo particolare attenzione all’abitazione di un noto pregiudicato messinese, quarantenne, nella quale sono stati rinvenuti circa 550 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in sei panetti distinti e con molta probabilità destinata ad essere immessa sul mercato. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre recuperati 49 ordigni esplosivi cosiddetti “improvvisati”, con sistema ad innesco a miccia, ad alto potenziale.

Pertanto gli investigatori, con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno immediatamente sequestrato lo stupefacente ed il materiale esplosivo rinvenuto, affidandolo al locale Gabinetto di Polizia Scientifica ed al Nucleo Artificieri di Catania per gli accertamenti tecnici del caso. Il quarantenne è stato invece tratto in arresto ed accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria