“Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza” – Papa Francesco

L’Oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice, invita i fedeli a riunirsi in preghiera per Papa Francesco, il 24 aprile alle ore 18:00 presso la cappella dell’oratorio, per rendere grazie per il dono che la Chiesa e l’Umanità in lui ha ricevuto.