Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto celebra il 25 aprile

“Celebriamo quest’anno l’80° anniversario dal quel 25 aprile del 1945 in cui l’Italia si liberava dal gioco dell’oppressione nazifascista e si avviava lungo un nuovo percorso di pace, con la nascita della Repubblica e l’adozione della Costituzione che sarebbero seguite di lì a poco. Il 25 aprile per l’Italia è la data della riconquista della libertà dopo gli anni bui, i lutti e i disastri della guerra, è un momento fondamentale di festa civile.

Dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo vissuto 80 anni di libertà, di democrazia e di pace: valori fondamentali per l’essere umano che mai possono essere dati per scontati ma che, al contrario, devono essere coltivati giorno per giorno e sono frutto di quel seme che ottant’anni addietro fu piantato col sangue di una generazione di giovani che combatterono uniti per liberare l’Italia dall’occupante.

Rendiamo omaggio a quei giovani di allora, a quegli uomini e quelle donne che lottarono per un ideale di libertà e di giustizia, ma in nessun momento il 25 aprile può essere ridotto a un semplice momento di riflessione sul passato. I suoi valori, che nascono da un sentimento profondo di coesione sociale e di solidarismo in difesa di valori universali, in ogni momento devono orientare la nostra azione quotidiana e rappresentare guida per guardare al futuro con responsabilità e consapevolezza.”