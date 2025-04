Sciàbaca è pronta per il 1° Maggio: la nona edizione tra musica, mare e passione

1º Maggio Sciàbaca non è solo musica, è un modo per stare insieme, celebrare la creatività, il territorio e il valore della condivisione.

L’associazione Sciàbaca di Falcone torna con l’attesissimo evento che, ormai da anni, apre le porte all’estate e accende di magia il lungomare di Falcone (ME): il 1° Maggio Sciàbaca. Giunta alla nona edizione, la manifestazione è un appuntamento imperdibile per coloro che amano la musica live e le buone vibrazioni, in un mix perfetto di cultura, festa e territorio.

Dal 2013 a oggi, il 1° Maggio Sciàbaca è cresciuto e si è evoluto, portando sul palco nomi sempre più di spicco nella scena artistica italiana. Da Roberto Lipari a Lello Analfino, passando per Babaman, gli Shakalab, i mitici 99 Posse e persino Federico Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue, l’evento ha costruito un percorso artistico ricco e variegato.

Quest’anno, il nome di punta sarà Brusco, una delle voci più autentiche del reggae italiano, pronto a scaldare la platea con il suo stile inconfondibile. Insieme a lui sul palco, i travolgenti Krikka Reggae, band lucana dal sound coinvolgente e i Tamburellisti di Torrepaduli, che insieme ai Sud Cantica promettono uno show carico di ritmo e tradizione.

La giornata inizierà alle 10:30 del mattino, con un contest rivolto ai più giovani: tra le band emergenti che si esibiranno, la vincitrice avrà l’opportunità di aprire l’evento. Il presidente Rosario Vanasco spiega: “Il contest nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi alla musica come strumento di espressione e crescita, offrendo loro un palco e un’occasione reale per emergere, allontanandoli da strade pericolose e promuovendo valori positivi come l’impegno, la creatività e la condivisione.”

Al termine del contest, via libera al divertimento per tutta la giornata, in un’atmosfera che solo Falcone e il suo lungomare sanno regalare. L’associazione Sciàbaca rinnova così il suo impegno nella promozione culturale e sociale, offrendo ogni anno un evento gratuito, aperto a tutti e sempre più partecipato.