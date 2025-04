L’I.I.S. Medi incontra l’autrice Eleonora Vinaccia

Martedì 15 aprile gli alunni e le alunne dell’I.I.S. “E. Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno avuto l’opportunità di incontrare la scrittrice Eleonora Vinaccia, autrice del romanzo “Puoi essere tutto quello che vuoi”. L’evento, svoltosi a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “L. Valli”, rientra nel Progetto Lettura ed ha come riscontro diretto il dialogo con gli autori. L’iniziativa è stata fortemente promossa dal Dirigente scolastico, prof.ssa Ester Lemmo, ed è stata organizzata dai docenti del Dipartimento di Lettere del biennio, coordinato dalla prof.ssa Giovanna Pulejo.

L’incontro è stato moderato dalla prof.ssa Francesca Cutugno, la quale dopo i saluti di rito ha commentato il romanzo, sottolineandone gli aspetti salienti sia dal punto di vista contenutistico che da quello stilistico, mettendo in evidenza che “Puoi essere tutto quello che vuoi” è una storia toccante, ricca di emozioni ma al tempo stesso disorientante poiché, fin dalle prime pagine, lascia il lettore in un turbamento sospeso tra la rabbia e il dolore.

La trama del libro

Il tema centrale del romanzo è quello del bullismo declinato in tutte le sue implicazioni e analizzato in maniera concreta con un crudo e a volte scabroso realismo. Il percorso di Nanni, il protagonista, è segnato anche dai rapporti difficili con la famiglia e con l’alimentazione che gli provocano lacerazioni interiori e gli fanno credere di essere lui stesso il responsabile dei suoi mali. Unica ancora di salvezza in un mondo alla deriva è il rapporto assai speciale con il nonno, eroe, figura mitica, capace di spingerlo verso mete apparentemente utopistiche. Quello di Nanni è dunque un viaggio fino agli Inferi, ma anche una risalita verso la rinascita. Ed è proprio questo il messaggio fondamentale: nonostante la rabbia per una società di cui si evidenziano responsabilità precise ed omissioni, dietro la disperazione si possono scorgere sempre la speranza e uno spiraglio di salvezza, che si realizzano nella capacità di tendere la mano al prossimo e di perdonare.

La scrittrice, dopo aver ringraziato, si è resa disponibile nel dare risposte concrete alle tante domande che le sono state poste da parte degli alunni. L’evento si è infatti distinto per l’intensa e fattiva partecipazione degli studenti che attraverso le loro domande e i loro lavori multimediali, hanno dimostrato di aver apprezzato il romanzo, traendone forti emozioni. Profonda anche la loro curiosità sulla formazione dell’autrice e sulla sua vocazione letteraria. L’incontro si è chiuso sulle note di “Back to life” di Giovanni Allevi, splendidamente eseguito al piano da uno degli studenti.

Un evento stimolante, coinvolgente e di straordinario arricchimento che ha anche rafforzato, nei tanti ragazzi presenti, il piacere e l’interesse per la lettura, grazie soprattutto ad un’autrice che grazie alla sua storia, ha regalato agli studenti un motivo in più per credere che: “Puoi essere tutto quello che vuoi”.