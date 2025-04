Assolto perché il fatto non sussiste sessantunenne accusato di usura aggravata

E’ stato assolto perché il fatto non sussiste un uomo accusato di usura aggravata, per aver intascato in totale assegni pari a 333 mila euro ed effetti cambiari per 70 mila euro da una persona che versava in situazione di difficoltà economiche.

Il tribunale di Patti ha pronunciato la sentenza di assoluzione nei confronti di Felice Scaffidi, 61 anni, accusato di usura aggravata, accogliendo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Tindaro Giusto, che hanno avanzato la tesi che si trattasse di operazioni economiche senza interessi.

La pm, la dott.ssa Lombardo, aveva chiesto nei confronti dell’imputato nove anni per usura aggravata.

I fatti risalgono agli anni 2009 e 2010, quando Il sessantunenne avrebbe concesso a Giuseppe Messina, ex proprietario Megauto, che si è costituito parte civile, due prestiti con interessi di presunta natura usuraia. In particolare nel 2009, a fronte di un prestito di 150 mila euro, l’uomo avrebbe intascato un’eccedenza di 24 mila euro, mentre nel 2010 per un prestito di 134 mila euro avrebbe ottenuto la somma finale di 226 mila euro.