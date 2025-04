Incidente all’incrocio tra via Roma e via Operai

Scontro tra un motore e una Fiat Cinquecento all’incrocio tra via Roma e via Operai.

Ad avere la peggio i due ragazzi che si trovavano a bordo del motore.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per trasportare i feriti all’ospedale mamertino.

L’incrocio in questione è spesso teatro di incidenti dovuti a problemi di precedenza. Vista l’elevata pericolosità sarebbe auspicabile ripristinare almeno in questa zona l’utilizzo del semaforo.