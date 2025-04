Il segretario cittadino del Pd sul P.O. di Barcellona: “Non una soluzione, ma un tentativo di mascherare l’assenza di un piano di rilancio”

“La chiamano soluzione, ma è solo un goffo tentativo di mascherare l’assenza di un piano strutturale per il rilancio della rete ospedaliera locale”, così il segretario provinciale del Partito Democratico Armando Hyerace e il segretario del circolo di Barcellona Pozzo di Gotto, Gianluca Pantano, commentano la proposta di riattivare il pronto soccorso dell’ospedale tramite l’affidamento a personale esterno.

“Una scelta discutibile e sintomatica di una più profonda crisi di visione e programmazione della sanità pubblica nel territorio.

Esternalizzare il servizio di PS è una risposta fragile e rischiosa, soprattutto in assenza del ripristino o dell’implementazione nell’ospedale di Barcellona di reparti strettamente connessi con la medicina d’urgenza.

Peraltro, esternalizzare significa anche accettare un modello fondato sulla precarietà e sulla scarsa trasparenza. I professionisti reclutati attraverso queste modalità operano spesso in condizioni contrattuali instabili, con un turn-over elevato e una limitata integrazione con il personale ospedaliero. Questo compromette la continuità dell’assistenza, la qualità delle cure e, soprattutto, la sicurezza dei pazienti.

La gestione outdoor sfugge al controllo diretto dell’amministrazione sanitaria, riducendo la possibilità di garantire standard formativi adeguati e un allineamento con i protocolli interni. In un contesto critico come quello dell’emergenza-urgenza, nel quale la tempestività e il coordinamento sono determinanti, la frammentazione operativa può avere conseguenze gravi.

Piuttosto che ricorrere a scorciatoie, sarebbe necessario investire in maniera chiara e decisa sul personale interno. Un organico stabile e motivato, formato e inserito nella realtà ospedaliera e territoriale, rappresenta la sola base solida su cui costruire un servizio sanitario efficace.

La scelta di non procedere con assunzioni a tempo indeterminato e di non attivare percorsi attrattivi per i professionisti sanitari evidenzia una pericolosa rinuncia alla responsabilità gestionale e strategica da parte delle istituzioni.

Affidarsi a soluzioni estemporanee come l’esternalizzazione significa rinunciare a costruire una sanità pubblica solida, efficace e dignitosa.

È necessario un cambiamento di rotta: assumere, formare e valorizzare il personale interno; rafforzare la presenza dello Stato nelle strutture sanitarie locali; definire una strategia coerente per l’intera rete ospedaliera.

La salute dei cittadini – concludono – non può essere subordinata a logiche di contenimento dei costi o a scorciatoie amministrative. È tempo di pretendere risposte serie, durature e orientate al bene pubblico”.