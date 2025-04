Giovane assolto dall’accusa di traffico internazionale di targhe automobilistiche

Era accusato di aver trafficato targhe automobilistiche contraffatte al fine di commerciare auto nel mercato internazionale tra la Germania e la Spagna, un giovane dipendente che agiva nell’interesse di una nota concessionaria barcellonese di auto oggi sottoposta a sequestro nell’ambito dell’ultima operazione antimafia della DDA. L’uomo era stato fermato dalla Polizia di frontiera all’imbarco verso la Spagna con a bordo diverse targhe contraffatte ed inserite nel sistema internazionale di ricerca Schengen , che secondo l’ipotesi d’accusa, sarebbero servite ad importare in Italia auto di provenienza illecita.

In giudizio, tuttavia, i difensori avvocati Gaetano Pino e Alessandro Lopes hanno dimostrato che il sistema aveva erroneamente valutato le targhe come illecite, documentando tutte le transazioni e le compravendite che sarebbero state effettuate con le relative targhe nonché la legittimazione ad importare veicoli nel territorio italiano. Il Giudice accogliendo la tesi difensiva ha assolto l’imputato per non aver commesso il reato.