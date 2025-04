Sulla rissa di ieri sera interviene l’avvocato Giuseppe Sottile: “La situazione ormai è sfuggita di mano alle autorità cittadine”

Sulla rissa avvenuta ieri sera in via Roma durante la processione delle varette interviene anche l’avvocato Giuseppe Sottile di “Sud chiama Nord”: “Credo che ormai si sia superato il segno – afferma – e che la situazione sia totalmente sfuggita di mano alle autorità cittadine. Ieri sera un branco di delinquenti (questo sono), tutti extracomunitari, ha scatenato una vera e propria guerriglia in pieno centro, nella Via Roma, a pochi passi da Piazza San Sebastiano. Alcuni ragazzini italiani, incolpevoli, sono rimasti feriti e se si è evitato il peggio è stato solo grazie all’ intervento delle Forze dell’Ordine in servizio e non in servizio presenti sul posto e prontamente intervenute, che hanno anche evitato il linciaggio da parte della gente ormai stanca e impaurita”.

“Sarebbe un grave errore – continua Sottile – generalizzare e prendersela con gli stranieri in quanto tali. La maggior parte di queste persone lavora, ha una casa ed è perfettamente integrata. Barcellona non è mai stata una città razzista e mai lo sarà! Ma non bisogna assolutamente sottovalutare il fenomeno oppure eccedere nel buonismo a tutti i costi come sta facendo la nostra amministrazione, nonostante la matrice pseudoleghista”.

“Il problema è grave – conclude – e non si risolve con una partita di calcetto così come ha proposto l’assessore Molino, ma con azioni serie, coordinate e ben più incisive. Questi ragazzi agiscono in branco, usano come armi tutto quello che hanno a disposizione (bottiglie, pietre, bastoni, almeno finora… ). Stanno terrorizzando la città. Quelli che oggi sono ancora un branco di delinquenti, tra qualche anno potrebbero diventare una feroce banda di criminali!”

Barcellona c’è già passata! Non si ripetano gli stessi errori!