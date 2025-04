Omicidio Perdichizzi, il Tribunale del Riesame di Messina annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giovanni Crinò

Il Collegio della Libertà composto dal Presidente Dott.ssa Maria Vermiglio, e dai giudici Dott.ssa Alessia Smedile e Letteria Silipigni, ha dichiarato nulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Giovanni Crinò, accusato dell’omicidio di Giovanni Perdichizzi avvenuto la sera del primo gennaio del 2013 in un bar della frazione San’Antonino.

Al Crinò è stato contestato di aver commesso l’omicidio con le aggravanti del metodo mafioso e della premeditazione, oltre alla detenzione e il porto in luogo pubblico di un fucile calibro 12 utilizzato secondo gli inquirenti per compiere il delitto.

La decisione del Tribunale è arrivata all’esito dell’udienza di riesame ove il collegio ha accolto le argomentazioni avanzate dai difensori del Crinò, avvocati Paolo Genovese e Tino Celi.

Secondo i giudici, con l’annullamento in toto dell’ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia, non sussistono né i gravi indizi di colpevolezza né le esigenze cautelari poste dal Giudice per le Indagini Preliminari alla base della misura carceraria precedentemente disposta.

Crinò e Bucolo sono finiti sotto la lente della Direzione Distrettuale Antimafia dopo il racconto di alcuni recenti pentiti, Salvatore e Aurelio Micale e, da ultimo, in particolare Marco Chiofalo detto “Balduccio”.

Le rivelazioni dei nuovi collaboratori di giustizia sono state ritenute dal G.I.P sovrapponibili alle dichiarazioni già rese da altri in passato, tra questi Francesco D’Amico, Salvatore Campisi e Nunziato Siracusa che, alla luce di ulteriori e approfondite indagini, hanno portato gli investigatori a riaprire il caso ben 12 anni dopo il delitto riesaminando le prove raccolte per far luce sull’agguato di matrice mafiosa.

Crinò, tuttavia, rimane indagato insieme a Salvatore Bucolo che, difeso dall’avvocato Filippo Barbera, affronterà il vaglio del Tribunale del Riesame tra pochi giorni.