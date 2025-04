Il PSI di Barcellona chiede un intervento immediato delle istituzioni per la gestione dell’immigrazione

Il Partito socialista italiano di Barcellona Pozzo di Gotto chiede un intervento immediato dopo i fatti di ieri sera, quando in occasione della tradizionale processione delle varette, nel pieno centro della città e in mezzo ad una folla attonita, si è verificata una maxirissa, che ha coinvolto un gruppo di extracomunitari, il quale ha dato vita ad atti vandalici contro cose e persone.

Il PSI segnala come casi analoghi non siano rari in città da qualche tempo a questa parte. Segno di una perdita di controllo del territorio da parte delle istituzioni unita ad una pessima gestione della questione immigrazione.

“Il Partito Socialista Italiano – si legge in una nota – è storicamente e per propria natura aperto all’accoglienza verso chi scappa da condizioni di guerra e povertà, ma questo richiede che il flusso di migranti verso il suolo italiano sia gestito con intelligenza e fuori dagli approcci ideologici sia di chi vorrebbe respingere tutti, anche in disprezzo delle leggi di salvamento in mare, sia di chi, al contrario, pretende di accogliere tutti indistintamente garantendo poi a chiunque vitto e alloggio senza alcun impegno da parte di chi viene accolto e senza alcuna programmazione di misure atte a raggiungere una reale integrazione”.

“La situazione è ormai fuori controllo. Parte degli immigrati viene arruolata da parte delle organizzazioni criminali per lo svolgimento di attività illegali, a cominciare dallo spaccio di stupefacenti. E’ ora di intervenire a tutti i livelli. Pertanto il PSI di Barcellona Pozzo di Gotto chiede una serie di azioni concrete:

un maggiore controllo del territorio; la costituzione di un tavolo permanente dell’ordine e della sicurezza pubblica; l’introduzione di un posto di polizia mobile a presidio delle aree a rischio; la verifica costante della presenza di migranti sul territorio cittadino, in particolare di quelli irregolari; l’installazione di un sistema di videosorveglianza funzionante con controllo remoto; il rimpatrio di tutti gli irregolari presenti sul territorio, specie di quelli che hanno avuto modo di farsi conoscere dal sistema giustizia”.

Il PSI si dichiara disponibile a collaborare con tutte le autorità preposte alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica.