Barcellona Pozzo di Gotto, l’istituzione del Museo delle Varette del Venerdì Santo

Si è svolta il 18 aprile la doppia processione delle Varette del Venerdì Santo, che per le sue peculiarità è stata iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (approvazione del 20 ottobre 2008; Gazzetta Ufficiale della Sicilia del 9 maggio 2014, pp. 38-44). I modi di formazione della città (due nuclei originariamente separati dal torrente Longano) hanno fatto sì che a Barcellona Pozzo di Gotto, caso unico, si sviluppassero due processioni con ben ventisei Varette, costituite da sculture ispirate a opere d’arte rinascimentali, manieriste e barocche.

Quest’anno ci sono state delle novità per quanto riguarda il tanto agognato Museo delle Varette, la cui necessità è dovuta principalmente al problema della conservazione di circa metà delle Varette delle due processioni, attualmente custodite durante l’anno in magazzini di proprietà privata, non adatti e non dignitosi per i gruppi statuari. L’altra metà delle Varette si trova nelle chiese con una collocazione storicamente consolidata.

Nei primi giorni di aprile sull’Albo Pretorio del Comune è stata pubblicata la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2025 avente per oggetto l’approvazione del progetto del Museo Itinerante delle Varette di Barcellona e Pozzo di Gotto. Ciò al fine di ottenere contributi ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 16 gennaio 2024 per iniziative di carattere sociale, economico e culturale per il rafforzamento della coesione sociale del territorio di riferimento. L’Amministrazione Comunale intende realizzare uno spazio espositivo nel quale raccogliere le Varette, i gruppi statuari di grande valore storico e artistico, protagonisti delle processioni del Venerdì Santo. L’istituzione del Museo permetterebbe una pubblica fruizione delle Varette (distribuite tra chiese e Museo) durante l’intero arco dell’anno, fruizione allargata anche a tutti i cultori provenienti anche da altri comuni e interessati al turismo artistico-storico-religioso nei cui itinerari si potrebbe ben inserire lo spazio espositivo-museale.

Sono già stati identificati due luoghi, di proprietà comunale, per l’istituzione di due spazi museali per accogliere quelle che possiamo definire le “Varette senza chiesa”.

Intanto, con un contributo regionale, sono stati effettuati lavori di manutenzione/restauro di alcune Varette. L’Assessore alla Cultura Angelita Pino ci ha confermato gli interventi su tre Varette barcellonesi: Il Signore alla colonna, Ecce Homo, Deposizione di Cristo, e su cinque pozzogottesi: Pietà, Madonna Addolorata, Cristo alla croce, Cristo alla colonna, Angelo con Simboli della Passione. Altre Varette saranno oggetto di interventi dopo Pasqua.

Un’altra importante novità ha riguardato la processione di Barcellona. Dopo la partenza dalla chiesa di San Giovanni, il corteo processionale si è fermato, per la prima volta nella storia, nello spiazzo antistante la chiesa di San Francesco di Paola. Le Varette sono state disposte a semicerchio con al centro il baldacchino con il parroco di San Giovanni padre Giuseppe Turrisi, e dopo un momento di preghiera è stata impartita la benedizione. E’ stato così possibile vedere assieme, molto vicine, tutte le Varette barcellonesi.

L’evento del Venerdì Santo è stato introdotto, il 13 aprile, nell’Auditorium San Vito, con la tredicesima edizione della Rassegna Musica, Canti e Immagini nella tradizione dei riti della Settimana Santa. Nel corso della rassegna si sono esibiti due gruppi di “Visillanti” (uno di Barcellona e uno di Pozzo di Gotto) e la Banda Placido Mandanici. Quest’anno ha partecipato anche il Coro Polifonico Ouverture (fondato e diretto da Giovanni Mirabile), diretto dal vice direttore Dominga Raimondo. È stata altresì esposta la grande Palma preparata ogni anno da Vito Arrico per la Varetta dell’Urna del Cristo morto di Pozzo di Gotto.

La processione di Pozzo di Gotto, risalente al 1621, seppur in forma ridottissima rispetto all’attuale, forse con il solo Ecce Homo, si è formata nella via Risorgimento, di fronte la chiesa di Gesù e Maria, dove sono custodite le Varette dell’Ecce Homo e dell’Urna col Cristo morto e prosegue fino al Duomo di Santa Maria Assunta, disponendosi in due file nelle strade che circondano il Duomo. Da qui si è snodata lungo la via Garibaldi, accogliendo durante il percorso altre due Varette custodite nella chiesa delle Anime del Purgatorio. Le origini di questa manifestazione hanno chiari riferimenti alla tradizione spagnola; addobbate con fiori e luci, spesso solo con candele, hanno mantenuto nel tempo le caratteristiche iniziali.

I gruppi statuari sfilano secondo questo ordine: Ultima cena, Cristo nell’orto, Cristo alla colonna, Ecce Homo, Cristo porta la croce, Incontro con le pie donne, Cristo caduto sotto la croce, Cristo spogliato dalle vesti, Crocefisso, Pietà, I simboli della Passione, Urna col Cristo morto, Addolorata. L’Urna col Cristo morto è accompagnata dai “Giudei”, in realtà soldati romani caratterizzati da un elmo sormontato da penne di pavone, che sin dal periodo paleocristiano era il simbolo della consacrazione della Chiesa, e le cui carni erano ritenute incorruttibili e pertanto simbolo della Resurrezione. Un simbolismo ormai dimenticato ma ben chiaro a chi per primo li fece realizzare. La processione si conclude con il baldacchino e il sacerdote recante la reliquia della Croce, e la Banda musicale.

La processione di Barcellona si è formata presso la chiesa di San Giovanni dove si sono radunate anche le Varette provenienti da altre chiese e magazzini. L’origine di questa seconda processione, che presenta caratteri di maggiore sfarzo rispetto all’altra, con addobbi floreali più ricchi, risale probabilmente alla metà del Settecento (con il Crocefisso e l’Addolorata, del 1754), cioè quando la chiesa di San Giovanni fu ingrandita acquisendo l’assetto architettonico attuale, ma si è consolidata nel 1871, tanto che alcuni studiosi ritengono che questa sia la vera data di origine.

I gruppi scultorei si sono mossi in quest’ordine: Ultima cena, Cristo nell’orto degli ulivi, Cristo alla colonna, Ecce Homo, Cristo porta la croce, Caduta di Cristo, Crocefisso, Discesa dalla croce, Pietà, Cristo portato al sepolcro, Urna col Cristo morto, Addolorata, ed infine la Banda musicale.

Anche a Barcellona l’Urna del Cristo morto è accompagnata dai “Giudei”, senza le penne di pavone ma con un semplice elmo con pennacchio. A conclusione della processione si colloca il baldacchino con il sacerdote recante la reliquia della Croce e la Banda musicale. Dal 2016 viene portata in processione anche una copia della Sacra Sindone, appartenente alla parrocchia di San Giovanni.

Le due processioni nella serata si sono incontrate sulla copertura del torrente Longano, percorrendola da nord verso sud quelle di Barcellona, e in senso inverso quelle di Pozzo di Gotto. L’incontro sulla copertura del Torrente Longano risale al 1968, artefice Don Rodolfo Di Mauro, direttore dell’Oratorio Salesiano di Barcellona dal 1961 al 1968.

Per realizzare l’evento, molto sentito da cittadini, è necessario un grande lavoro organizzativo. Ogni Varetta è patrocinata da una famiglia, spesso sono i discendenti di quelli che l’hanno fatta realizzare, oppure da una confraternita o da un gruppo di artigiani o commercianti, che provvedono a tutto, dalla custodia all’addobbo floreale, al trasporto, al restauro, all’illuminazione ed alla cena finale. Infatti, a conclusione della serata, a tutti coloro che hanno partecipato al trasporto della Vara ed al canto della “Visilla” che accompagna i gruppi statuari durante la processione, viene offerta una cena a base di pescestocco “a gghiotta”. La “Visilla” è così chiamata perché è basata sul testo dell’Inno alla Croce del poeta latino cristiano Venanzio Fortunato (circa 530-600), le cui strofe iniziali così recitano:

Vexilla Regis prodeunt:

Fulget Crucis mysterium,

Qua vita mortem pertulit

Et morte vitam protulit.

Il Giovedì Santo nelle chiese vengono allestiti i cosiddetti “Sepolcri”, definiti dalla Chiesa “Altari della Reposizione”, dove sono presenti vasi con germogli di grano o cereali coltivati al buio per perpetuare, secondo una lettura “laica”, il culto greco arcaico dei Giardini di Adone, legati al mito della rinascita primaverile. A tal proposito in un passo nel Ramo d’oro di James G. Frazer (Glasgow 1854 – Cambridge 1941), uno dei fondatori della moderna antropologia, si può leggere: «I giardini di Adone vengono ancora seminati a primavera e in estate, in Sicilia; possiamo quindi dedurne che forse la Sicilia, come la Siria, celebrasse anticamente una festa del dio morto e risorto. All’approssimarsi della Pasqua, le donne siciliane seminano frumento, lenticchie e miglio dentro vassoi che conservano al buio, annaffiandoli ogni due giorni. Ben presto spuntano le piantine, che vengono legate con nastri rossi. I vassoi sono poi collocati sui sepolcri, allestiti nelle chiese greche e cattoliche il Venerdì Santo; proprio come i giardini di Adone erano collocati sulla tomba del dio defunto. L’usanza non si limita alla Sicilia ma è seguita anche a Cosenza, in Calabria, e forse in altre località. L’intera tradizione – i sepolcri e i vassoi con le piantine germogliate – potrebbe non essere altro che una sopravvivenza del culto di Adone, sotto diverso nome.»