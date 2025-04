Rissa in via Roma durante la processione delle varette: un ferito e due fermati

Rissa in piazza San Sebastiano stasera tra extracomunitari ed italiani mentre era in corso la processione delle varette.

La lite sarebbe iniziata in piazza per poi continuare nei pressi dei giardini dell’Oasi, dove i contendenti avrebbero usato per colpirsi pietre e bottiglie di vetro, seminando il panico tra i passanti.

Uno di essi, italiano, è stato ferito in maniera più grave e trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale di Milazzo. Due di loro, invece, ritenuti i presunti responsabili, sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti per sedare la rissa gli agenti del Commissariato e i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono in corso indagini per risalire all’esatta dinamica del fatto.