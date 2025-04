Messina: arrestato ventisettenne per furto con strappo

È stato colto nella flagranza del reato, il ventisettenne cosentino che ieri pomeriggio, 17 aprile, avrebbe compiuto un furto con strappo ai danni di una donna in pieno centro a Messina.

Si trovava lì, vicino alla villetta “Quasimodo”, nei pressi della Via Tommaso Cannizzaro, il personale dell’Esercito Italiano, che immediatamente è intervenuto per fermare il giovane, nell’ambito di attività di controllo del territorio per l’operazione “Strade Sicure”.

Dunque, l’intervento coordinato tra Esercito e Agenti di Polizia, tempestivamente avvisati, è stato immediato e questi ultimi hanno provveduto a bloccare il soggetto, che invano aveva tentato di guadagnarsi la fuga, recuperando altresì la refurtiva, ossia la borsa della donna, che le è stata subito restituita.

Il ventisettenne è stato pertanto condotto in ufficio per gli ulteriori, immediati accertamenti, all’esito dei quali è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto con strappo aggravato.

Dopo le formalità di rito, il ventisettenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

In evidenza immagine di repertorio.