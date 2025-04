Maratona dei Sindaci: premiato il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

Il 16 aprile a Misterbianco il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha ricevuto un importante premio quale comune virtuoso in tema di Protezione civile, nell’ambito della manifestazione Ecomed – Maratona dei Sindaci. In particolare, al Sindaco Carmelo Pietrafitta è stato riconosciuto un attestato, ritirato dal Vice Pino Coppolino.

I lavori sono stati presieduti dal Direttore Generale, Salvo Cocina.

La premiazione riguarda la gestione delle emergenze sul territorio, in particolare il terribile incendio avvenuto il 25 giugno 2024 presso la Discarica di Contrada Zuppà. La menzione speciale “Emergenza” è stata conferita con la seguente motivazione: “Per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio o per il supporto prestato ad altri enti e comuni in caso di emergenza”.