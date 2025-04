Aeroporto del Mela: Cassiopea Group si propone come partner

Il progetto dell’Aeroporto del Mela continua a far discutere e ad accendere il dibattito pubblico ed imprenditoriale in Sicilia: a farsi avanti con una proposta concreta è stata Cassiopea Group, una realtà con sede operativa a Patti, proponendosi come partner tecnico-finanziario per la realizzazione dell’opera. Si dice pronta a finanziarla interamente, in collaborazione con un partner già individuato e disponibile.

A spiegare la posizione del gruppo è Giuseppe Pettina, advisor del progetto, che pone una chiara condizione: “L’aeroporto può rappresentare un’infrastruttura strategica non solo per l’area messinese, ma per tutta la Sicilia, in particolare per il rilancio del turismo e dell’economia. Tuttavia, serve trasparenza, condivisione e una visione unitaria”.

E in questo senso rilancia l’idea di un incontro pubblico da tenersi nelle prossime settimane, che metta attorno a un tavolo enti pubblici, cittadini, ambientalisti, imprenditori e tecnici, per fare chiarezza sullo stato attuale del progetto.

Per Pettina il confronto aperto dovrebbe includere anche le associazioni ambientaliste, data la delicatezza territoriale dell’area individuata, e affrontare nodi come la proprietà dei terreni e gli eventuali espropri.

“Non possiamo limitarci a dire che l’opera è utile – afferma – Dobbiamo capire se esistono già progetti anche se di massima, autorizzazioni, verifiche ambientali, e se siano stati coinvolti i Comuni interessati, cosa che ad oggi non risulta. È da qui che bisogna partire, anzi decollare”.

Un hub strategico per la Sicilia tirrenica

Secondo Cassiopea Group, l’aeroporto potrebbe diventare un vero e proprio hub per lo sviluppo dell’intera fascia tirrenica, grazie alla sua posizione strategica, facilmente collegabile alla rete autostradale, ferroviaria e stradale. Uno snodo che potrebbe favorire, tra le altre cose, l’accesso diretto alle Isole Eolie, patrimonio UNESCO, potenziando l’offerta turistica e riducendo la dipendenza dagli scali di Catania e Palermo.

In questo contesto, Pettina richiama l’attenzione anche sul potenziale impatto positivo per settori produttivi chiave, come il comparto florovivaistico, e sulla sinergia con altri progetti infrastrutturali, come il raddoppio ferroviario, il miglioramento delle arterie stradali e la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Non vendiamo illusioni né progetti irrealizzabili – ribadisce Pettina – Siamo pronti a presentare i nomi dei soggetti coinvolti, già durante quel confronto pubblico con la comunità che auspichiamo. Serve però un clima di fiducia e responsabilità condivisa”.

Il futuro Aeroporto del Mela, nelle intenzioni di Cassiopea, dovrà essere un progetto sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, rispettoso delle normative e capace di coinvolgere realmente il territorio. “Oggi si parla molto dell’utilità dell’aeroporto – conclude Pettina – ma si tace su passaggi fondamentali: verifiche ambientali, bonifiche, studi di fattibilità reali. Noi vogliamo invertire questa tendenza, partendo dalla verità e dal dialogo”.

Infine, in un clima pasquale che richiama speranza e rinnovamento, l’advisor chiude con una battuta carica di significato: “Ci auguriamo che quest’anno dentro l’uovo non ci sia una sorpresa qualunque, ma un progetto concreto, reale, utile. Non una cineseria. L’aeroporto può essere la svolta, se costruito con serietà”.