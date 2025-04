Sconfitta casalinga per la NextCasa Barcellona nella penultima giornata di ritorno del raggruppamento Play-In Out del campionato di Serie B Interregionale. Nella gara di ieri, disputata sul parquet del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto davanti a un’ottima cornice di pubblico, i ragazzi di coach Peppe Costantino sono stati sconfitti dai ragazzi del Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone.

Barcellona si presentava al match senza l’infortunato Banin e con alcuni elementi in non perfette condizioni fisiche. Corato parte subito forte, i giallorossi tengono testa fino a metà secondo quarto quando subiscono un parziale di 13-0 che indirizza la gara a favore degli ospiti. Tra i barcellonesi meritano una menzione Giorgio Zacchigna e Artem Lopukhov, migliori marcatori della NextCasa. Tra i pugliesi spicca indubbiamente la prova del miglior marcatore del match Guido Mariani, ben supportato da Nikola Nonkovic e Diego Corral.

Barcellona ritornerà in campo dopo le festività di Pasqua domenica 27 aprile sul parquet della Canusium di Canosa di Puglia. Sarà importante vincere per ottenere la miglior posizione possibile in vista dei play-out.

NextCasa Barcellona-Basket Corato 56-78

Parziali: 14-21, 22-41, 36-58, 56-78.

Barcellona: Banin ne, Tyrtyshnik 4, Lopukhov 17, Zacchigna 19, Indelicato, Mita ne, Epifani 2, Frizzarin 4, Scortica 7, Marangon 3, Adeola, Vita Dilu. All. Costantino

Corato: Zustovich 4, Cabodevilla 3, Basile 9, Corral 10, Lomello, Mariani 31, Contaldo, Petrovic 4, Diaz, Nonkovic 11, Manisi 6. All. Gattone