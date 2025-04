Esternalizzazione Pronto Soccorso del “Cutroni Zodda”, la soddisfazione dell’on. Laccoto

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione dell’Assessorato Regionale della Salute di autorizzare la temporanea esternalizzazione del pronto soccorso dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di un primo passo importante, reso possibile anche grazie all’ascolto e alla collaborazione istituzionale dimostrata in VI Commissione all’ARS. È una soluzione concreta che risponde a un’esigenza urgente del territorio, in attesa di una riorganizzazione più strutturata e definitiva. Continueremo a lavorare affinché il “Cutroni Zodda” torni a essere un presidio ospedaliero pienamente operativo per garantire un servizio sanitario efficiente e duraturo per tutti i cittadini del comprensorio”.

Lo dichiara l’on. Giuseppe Laccoto, Presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.

Se da una parte si manifesta soddisfazione, dall’altra sopraggiungono le perplessità della Rete per la Salute Pubblica “Uniti per il Cutroni Zodda”, che richiede chiarimenti alle Amministrazioni con le seguenti dichiarazioni:

“A fronte delle dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’ON.. Pino Galluzzo, che hanno espresso soddisfazione per l’ipotesi di esternalizzazione del Pronto Soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda, ci troviamo costretti a intervenire pubblicamente per denunciare, con fermezza e preoccupazione, quanto questa narrazione sia distante dalla realtà. La sanità pubblica non può essere celebrata mentre si svuota sotto gli occhi di tutti. E Barcellona ne è l’esempio più evidente. Come riconosciuto dallo stesso Assessore regionale alla Salute, a Barcellona Pozzo di Gotto non manca solo il Pronto Soccorso: manca l’intero ospedale. E nel frattempo l’ospedale di Milazzo collassa sotto il peso delle richieste di assistenza che prima venivano garantite dal Cutroni Zodda. In questo contesto, esultare per l’ingresso di soggetti privati nella gestione del Pronto Soccorso è profondamente miope.“

E aggiungono ancora: “La salute pubblica non può essere gestita con opacità e scorciatoie. Le di facciata non bastano: servono risposte concrete. Serve sapere con chiarezza se si stia trattando il nostro Pronto Soccorso come un affare da affidare senza trasparenza, o se c’è ancora la volontà politica di restituire a Barcellona un ospedale vero, completo, funzionante, pubblico.“

Anche alcune associazioni attive sul territorio barcellonese hanno voluto esprimere il loro parere in merito alla questione:

Carmen Bruno- APS “Aria Nuova”: “ E’ sconfortante leggere tanto entusiasmo da parte delle forze politiche per una soluzione che rappresenta il fallimento della sanità pubblica e della politica. Si cerca solo di indorare una pillola amara, che è proprio ciò che si voleva evitare, cioè far entrare i privati nel nostro ospedale.“

Lucilla Barbasini- Associazione “Angeli sull’asfalto”: “Com’è possibile che si trovino i denari per pagare un servizio svolto da privati mentre togliamo ogni centesimo alla sanità pubblica e alla salute per tutti, come scritto nella Costituzione? In questo sistema perverso dei vasi comunicanti si sta delineando una società nella quale chi ha tanto avrà tutto e chi ha poco potrà soltanto morire.“