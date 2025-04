San Pier Niceto, si finge carabiniere per truffare un anziano e viene arrestato

Sabato scorso, nel comune di San Pier Niceto, un pensionato è stato circuito da un ventenne che ha cercato di ottenere del denaro, fingendosi un maresciallo, che è stato poi arrestato dai Carabinieri per tentata estorsione.

Secondo il racconto dell’anziano, che ha dimostrato prontezza nel chiamare il 112 notando la stranezza dei comportamenti del giovane, il finto Maresciallo dei Carabinieri, lo avrebbe chiamato, facendogli credere che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Poco dopo un uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima, per riscuotere la somma di 15.000 euro in contanti, richiesti per risolvere questa fantomatica controversia con la quale aveva fatto credere al malcapitato che il figlio era stato trattenuto in caserma in seguito ad un incidente stradale.

I militari dell’Arma sono intervenuti nella zona, individuando, grazie alle descrizioni dell’anziano, il presunto truffatore, identificato in un ventenne di Catania, bloccandolo poco dopo nelle vicinanze. Dalle successive indagini, è stato individuato anche un complice, un ventiduenne, anche lui del capoluogo etneo, che si trovava in zona.

I due giovani sono stati condotti in caserma, e, definito il quadro indiziario, i militari dell’Arma, i quali hanno formalizzato l’arresto in ordine al reato di tentata estorsione nei confronti del 20enne, condotto in carcere, denunciando in stato di libertà il complice.