Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona: il PSI organizzerà un tavolo operativo per presentare le proposte

“Le recenti notizie di stampa circa la riapertura del Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto confermano ciò che in realtà il Partito Socialista Italiano aveva sempre affermato, ovvero che lo stesso Pronto Soccorso non sarebbe stato più riaperto. Ciò perché, come già detto in passato, non ci sono le condizioni minime per farlo funzionare, come del resto anche ribadito dall’assessore regionale alla salute.”

Lo afferma Cosimo Recupero, segretario cittadino del Partito Socialista Italiano, aggiungendo che: “In tutti questi anni la politica locale, la società civile e l’associazionismo avevano alimentato false speranze, mosse forse più da uno sterile campanilismo che da una capacità di visione circa il futuro della sanità nell’area di Barcellona Pozzo di Gotto e non solo. Dall’altro lato, chi attualmente ha le responsabilità di governo a livello regionale e non solo ha continuato a tenere stretto quel legame con la gestione della sanità considerata un piatto ricco in termini si gestioni economiche e di controllo del voto.”

Il PSI barcellonese organizzerà un tavolo operativo al quale saranno presentate più dettagliatamente le proposte formulate in sede di convegno, con la speranza che la deputazione regionale parteciperà per farsi carico di queste proposte trasformandole in scelte operative.