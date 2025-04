“Agire e denunciare prima che sia troppo tardi”, l’appello di una donna, vittima di violenza domestica e di condizionamenti psicologici

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna, cittadina barcellonese, vittima di violenza domestica.

Sono Paola (nome di fantasia) della città di Barcellona P.G., una donna come tante, moglie separata in casa e madre, vittima del patriarcato, costretta a stare in una spiacevole situazione di violenza domestica per ragioni sociali, abusata a piacimento, ricattata economicamente e costretta a non ricostruirsi una vita con minacce e calunnie morali, violentata da anni nella psiche con condizionamenti in tutti i campi, dal personale alla vita relazionale limitata, dal body shaming alla violenza e alle offese spirituali e religiose. A nome di tutte le donne vorrei dire di cercare di combattere con tutti i mezzi possibili il propagarsi di questo costume che regna in troppe famiglie, di agire in tempo prima del verificarsi di un nuovo femminicidio conclamato, perché una donna è morta ancora prima, quando viene chiusa a casa, isolata, denigrata, privata di soldi e ricattata attraverso i figli ed i beni, depauperata da ogni libertà di scelta ed azione, minacciata di essere stuprata, sottoposta a trattamenti sanitari o anche soltanto etichettata nella società come “spudoratamente mondana”, termine generico che sostituisce la terminologia squallida con cui le donne vengono additate se osano acquisire libertà interiore. In un clima di forte pressione psicologica, in un momento in cui la mia persona sceglie a nome di tutte le donne di agire, di opporsi al sistema maschilista in cui anche il posto lavorativo diventa strumento e abuso di potere per sottomettere la donna. Consapevole della responsabilità morale che il mio pensiero può suscitare invito le mie concittadine ad esprimere solidarietà nei confronti di ciascuna madre, figlia, sorella, amica che affronta disagi interiori e repressione. Invito le donne e gli uomini più sensibili a trovare coraggio nell’appoggiare emotivamente più della metà del paese, al fine di denunciare ogni tipo di violenza, fiduciosi anche nella giustizia divina, che libera gli oppressi e innalza gli umili.