Felice Mancuso è il nuovo presidente del Network delle associazioni culturali. Il presidente dell’associazione “On. Nino Pino Balotta” subentra a Bernardo Dell’Aglio, presidente dell’Associazione ‘Genius Loci’. Una scelta collegiale che ha premiato l’impegno di Mancuso per i quarant’anni di attività dell’Accademia musicale “On. Balotta” e per l’ultradecennale impegno, passione civica, politica e culturale verso la città. Rinnovato anche tutto il direttivo del Network composto dalle associazioni “Genius Loci”, Associazione “Cannistrà”, Accademia musicale “On. Balotta”, Museo Epicentro, Parco Museo Jalari, Coro Lirico Siciliano, Associazione musicale “P. Mandanici”, Museo Didattico “Foscolo”, “Fumettomania Factory”, Associazione “Tali Arte”, Giambra Editori e Lions Club Castroreale. Tra le nuove cariche quella di Mario Benenati dell’Associazione Fumettomania-Factory come vicepresidente e di Vera Pietrini del Parco Museo Jalari come segretaria.

Il presidente uscente Dell’Aglio, nel ringraziare tutte le presidenze per la collaborazione ricevuta nei tre anni del suo mandato, si è soffermato a ricordare alcuni degli ultimi progetti portati a termine: la partecipazione al bando di “Democrazia Partecipata” con la riqualificazione culturale e artistica del vicolo più antico della città: “Vico dei Goti”; l’omaggio a tutto il teatro amatoriale con i quattro eventi: “170 anni di storia del Teatro”, tenutisi al ‘Teatro Petrolini’ di Francesco Chianese; la conoscenza e la valorizzazione dei nostri vicoli storici con delle mattonelle artigianali riportanti il vecchio nome del vicolo.

Dell’Aglio rammenta, inoltre, tutti i progetti non ancora realizzati per la mancanza di intervento da parte dell’amministrazione comunale: “Adesso, siamo preoccupati per il Villino Liberty “Foti-Arcodaci” – dichiara – è dall’inizio dell’anno che questo storico villino di via Roma continua a restare chiuso per la caduta di un controsoffitto con il rischio che le piogge del periodo possano aver amplificato il danno compromettendone la struttura lignea del tetto. Da tanti anni, senza fortuna, siamo interessati all’utilizzo e al futuro del villino Foti-Arcodaci, tant’è che abbiamo presentato per l’ennesima volta al Comune, il 17 gennaio, la proposta per realizzare, a costo zero, al suo interno, un Museo di Storia Urbana e un Punto Informativo. Un modo per non perdere la ‘memoria’ della città e per far conoscere i luoghi di interesse del comprensorio barcellonese, la sua storia, i beni culturali, i suoi Musei, le sue Chiese. Aspettiamo anche quest’anno delle risposte.

“Abbiamo altresì inoltrato – prosegue – una richiesta di affidamento per il Chiosco-Edicola di Piazza San Sebastiano, per rivalorizzare una storica piazza, oggi deserta, e una prestigiosa edicola che per oltre mezzo secolo è stata un punto di riferimento di intere generazioni di cittadini. Una richiesta finalizzata a rilanciare l’importante ruolo della stampa quotidiana per la formazione civile e culturale dei cittadini, anche con la distribuzione di quotidiani, in collaborazione con altri edicolanti e di gratuite spremute d’arancia.

Abbiamo, il 6 luglio 2022, chiesto di ottenere una sede per il Network culturale. Una sede che a rotazione poteva essere utilizzata anche dalle singole associazioni che lo formano per riunioni dei responsabili e dei soci. Ma anche in questo caso nessuna risposta!”

“Abbiamo ribadito più volte- aggiunge Dell’Aglio- anche la necessità di riaprire la Sala Conferenze, da tanto tempo chiusa, situata al primo piano dell’ex Monte di Pietà. Un luogo centrale che per tanti anni è stata sede di importanti manifestazioni culturali. La sala è chiusa da parecchio tempo e non sappiamo niente dei lavori di manutenzione. Da sottolineare che la sala disponeva di un pianoforte a mezza coda, trasferito nel Foyer del Teatro Mandanici, nel 2021 e di recente con l’Associazione Musicale “P. Mandanici” abbiamo richiesto che il pianoforte possa venire collocato a Pozzo di Gotto nell’Auditorium San Vito!”

L’ex presidente si sofferma, infine, sui beni culturali cittadini abbandonati a sé stessi che andrebbero valorizzati al più presto: “Un accenno anche all’Arena Montecroci, un importante bene pubblico, intitolata al regista Michele Stilo, che da molti anni è stata abbandonata al suo destino, oggi è vandalizzata e addirittura inserita nell’elenco dei beni comunali da mettere in vendita. Riteniamo però che non si possa fare cassa con un bene culturale così importante, né con nessun bene.

Il Giardino di Proserpina è un altro bene culturale nell’area della vecchia stazione ferroviaria, versa in pessime condizioni. Il giardino è un’importante opera di “Land-art”, realizzata da un artista di livello internazionale, Hidetoshi Nagasawa, che per le sue caratteristiche peculiari, ha bisogno di una manutenzione costante.

Dopo esserci complimentati con gli amministratori per il finanziamento ed il recupero del settecentesco Monastero dei Basiliani, constato amareggiato come da tanti anni in questa città manchi la conoscenza ed il rispetto della “cultura del bello” da conservare e far conoscere alle giovani generazioni e non si vuole capire che la ‘memoria’ di un bene culturale è la testimonianza della storia e dell’identità di una comunità. Di come sia assente la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità dei nostri beni culturali, storici, archeologici, museali, ma anche di quelli moderni, presenti in città. Un patrimonio culturale che, con le opportune sinergie e aggregazioni con i borghi di Castroreale, Montalbano e Novara, con le “1500 mattonelle d’artista” del Museo Epicentro di Nino Abbate, del Parco Museo Jalari della famiglia Pietrini, del museo etnoantropologico “Nello Cassata” e col Museo Didattico “Foscolo”, possono rappresentare una opportunità di crescita culturale ed economica della città ed un volano per ripopolare una città oggi deserta”.