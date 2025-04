Progetto Casa cresce ancora: ampliato lo showroom dedicato all’arredamento e al design

Innovazione, accoglienza e una visione sempre più ampia dell’abitare contemporaneo: Progetto Casa ha inaugurato il proprio showroom, confermandosi punto di riferimento per l’arredo e il design nella provincia di Messina.

Lo spazio espositivo, già noto per l’accurata selezione di marchi e soluzioni d’arredo di alta qualità, si arricchisce ora di nuovi ambienti pensati per offrire ai clienti un’esperienza ancora più immersiva e personalizzata. Il nuovo percorso espositivo permette di toccare con mano idee e materiali, facilitando la scelta delle soluzioni più adatte ad ogni esigenza.

L’obiettivo è chiaro: offrire un servizio completo, che parte dalla consulenza e arriva fino alla progettazione su misura e alla realizzazione finale, con l’attenzione al dettaglio che da sempre contraddistingue Progetto Casa soprattutto per gli ambienti dedicati al relax.

«Questo ampliamento rappresenta un investimento nella nostra idea di casa: un luogo da vivere, da sentire e da costruire su misura per ciascuno. Abbiamo voluto dare ancora più spazio alla creatività e al dialogo con i clienti, ma anche alla possibilità di vivere al meglio la propria casa con soluzioni dedicati al relax», spiega il team dello store, sotto la direzione di Michela e Luigi Crisafulli.

Lo showroom Progetto Casa

Il nuovo showroom è già aperto al pubblico e accoglie ogni giorno chi cerca soluzioni d’arredo eleganti, funzionali e di tendenza. Una crescita che consolida il legame con il territorio e rilancia il ruolo di Progetto Casa come interprete attento dei nuovi stili dell’abitare. Questo ampliamento arriva per completare l’offerta della New Logi Service che offre, invece, soluzioni per la termoidraulica.

La termoidraulica