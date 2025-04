Moda, eleganza e territorio: successo per l’evento esclusivo con Giada Curti da Maiorana Moda

Redazionale – L’evento con la stilista Giada Curti, firmato Maiorana Moda, ha riscosso enorme successo lo scorso sabato a Barcellona P.G.

Un pomeriggio all’insegna dello stile e dell’alta moda quello andato in scena a Barcellona Pozzo di Gotto, presso il punto vendita Maiorana Moda di Largo Francesco D’Amico. Ospite d’eccezione la celebre stilista Giada Curti, protagonista di un evento esclusivo fortemente voluto dalla CEO Melania Maiorana, da sempre attenta a valorizzare la moda come forma d’arte e cultura.

L’incontro, che ha visto una grande partecipazione di clienti, appassionati e professionisti del settore, è stato l’occasione per presentare alcune delle creazioni più iconiche della stilista romana, nota a livello internazionale per la raffinatezza e la femminilità delle sue collezioni. Un dialogo autentico tra eleganza sartoriale e spirito contemporaneo, in un contesto accogliente e curato nei minimi dettagli.

“Portare una firma così prestigiosa come quella di Giada Curti nel cuore di Barcellona Pozzo di Gotto è motivo di grande orgoglio. Questo evento è il frutto di una visione che unisce territorio, qualità e dedizione per la moda – ha dichiarato Melania Maiorana – ringrazio di vero cuore Giada per aver accolto l’invito e tutti quelli che si sono uniti a questo semplice aperitivo all’insegna di questa grande passione.

L’appuntamento ha riscosso un grande successo, confermando ancora una volta il ruolo del punto vendita e di tutta l’azienda come punto di riferimento per chi cerca stile e qualità senza scendere a compromessi.

Maiorana Moda, tra i primi sostenitori del progetto 24live.it, lo sostiene ormai da 13 anni. Ecco, l’intervista video esclusiva a Giada Curti, realizzata durante l’evento.