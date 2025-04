Nuovo appuntamento della rassegna “Un’opera al mese” a Barcellona: “Street Art. Input di rigenerazione urbana”

Un nuovo appuntamento della rassegna “Un’opera al mese. Percorso d’arte tra immagini e parole” é previsto per il 12 aprile alle 17:00 presso la Sala Lezioni U.T.E. (Università Terza Etá) di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’evento, dal titolo “Street Art. Input di rigenerazione urbana”, é promosso dalla FIDAPA, in collaborazione con il Comune e con l’U.T.E. di Barcellona P.G., e sarà curato dall’architetto e docente Andrea Cristelli.

Per i saluti istituzionali saranno presenti la Rettrice dell’U.T.E. Tanina Caliri, la presidente della sezione FIDAPA di Barcellona P.G., Grazia Salamone, e l’Assessore alla Cultura Angelita Pino.

Le letture nel corso dell’incontro saranno a cura di Rina Trapani.