Minacciavano venditori ambulanti: arrestati due uomini a Vulcano

Nel corso della mattina dell’8 aprile, a Lipari e Vulcano, i Carabinieri delle locali Stazioni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato padre e figlio di 71 e 48 anni, condannati alla pena di 8 anni e 8 mesi, per i reati di illecita concorrenza con minaccia e violenza, lesione personale, estorsione e rapina.

A seguito dell’attività investigativa dei Carabinieri di Vulcano negli anni fra il 2015 e 2017, è stata dimostrata la responsabilità dei due arrestati che, in concorso, hanno commesso i delitti nei confronti di cittadini stranieri, in particolare venditori ambulanti, verso i quali sarebbero state indirizzate delle minacce, anche attraverso l’uso di violenza fisica, per costringerli a lasciare le postazioni di vendita ambulante e garantirsi i loro posti migliori e l’esclusiva per il commercio itinerante nell’isola di Vulcano.

I due uomini sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni e poi ristretti presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.