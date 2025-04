Messina, maxi truffa sui bonus edilizi: otto indagati e sequestri per oltre un milione di euro

Una nuova operazione della Guardia di Finanza di Messina ha fatto luce su una maxi truffa ai danni dello Stato, messa in atto da otto soggetti che, secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, avrebbero indebitamente percepito oltre un milione e duecentomila euro attraverso crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi.

I finanzieri delle Tenenze di Sant’Agata di Militello, Patti e Capo d’Orlando, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito due ordinanze cautelari che prevedono il sequestro dell’intera somma indebitamente percepita. Le condotte illecite contestate risalgono al periodo precedente al decreto “Antifrode” (D.L. n. 157 dell’11 novembre 2021), che ha introdotto obblighi più stringenti per l’accesso alle agevolazioni fiscali in ambito edilizio.

Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero simulato lavori di ristrutturazione edilizia – tra cui interventi legati al “Bonus Facciate”, al “Sismabonus” e al “Bonus Ristrutturazione” – su immobili in realtà inesistenti o intestati a soggetti ignari. I crediti d’imposta così generati, completamente fittizi, venivano poi caricati sui rispettivi cassetti fiscali tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate e ceduti a soggetti terzi, in particolare a Poste Italiane, per ottenere la monetizzazione immediata.

I proventi delle cessioni venivano successivamente trasferiti all’estero in modo frammentato e rapidissimo, utilizzando conti correnti aperti in Lituania, Estonia, Belgio e Regno Unito, attraverso società specializzate nella fornitura di IBAN virtuali. Una strategia, questa, pensata per rendere difficile la tracciabilità del denaro e che ha portato anche alla contestazione del reato di autoriciclaggio.

L’operazione, evidenziano le Fiamme Gialle, rappresenta un ulteriore tassello dell’azione di contrasto alle frodi fiscali, con un focus particolare sulle truffe legate ai crediti d’imposta, settore che negli ultimi anni ha registrato numerosi episodi di raggiro.

L’inchiesta resta in corso e non si escludono ulteriori sviluppi.