Incontro a Oliveri tra i responsabili SUAP dei comuni del comprensorio

Si sono riuniti nell’aula consiliare del comune di Oliveri, in presenza degli operatori del settore ricettivo alberghiero, i Responsabili Dei SUAP dei Comuni di Falcone, Oliveri, Furnari, Rodi Milici, Terme Vigliatore, Castoreale, Mazzarà Sant’Andrea, Barcellona P.G. , Casalecchio Siculo, Savoca e Santo Stefano di Camastra.

L’obiettivo dei rappresentanti del SUAP (Sportello unico per le attività produttive, che si occupa di tutte le pratiche amministrative relative all’avvio e allo svolgimento di un’attività economica) era quello di discutere ed analizzare la nuova normativa regionale in merito alla comunicazione relativa alle strutture ricettive L.R. n.6 del 25 febbraio 2025, alla disciplina delle strutture turistico ricettive e alle modifiche di norma.

Relatori dell’incontro sono stati il dott. Salvatore Bertino del SUAP del comune di Falcone, la dott.ssa Michela Citrato del comune di Terme Vigliatore e il dott. Roberto Ezia del comune di Furnari.