GAL Tirrenico: l’architetto Roberto Sauerborn è vice coordinatore nazionale del Gruppo di Lavoro Prosperità

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato la ricostituzione del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, organismo centrale per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Tra le novità più rilevanti, la nomina dell’architetto Roberto Sauerborn, direttore del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, a vice coordinatore nazionale del Gruppo di Lavoro “Prosperità”.

L’ufficializzazione avverrà il prossimo 15 aprile a Roma, durante l’assemblea plenaria del Forum presso la sede del Ministero. In questa occasione, saranno presentati i nuovi coordinatori dei sei gruppi tematici: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Cultura per la sostenibilità e Giovani per la sostenibilità.

Il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta una piattaforma di dialogo tra istituzioni, società civile e mondo produttivo, con il compito di supportare l’attuazione della SNSvS, raccogliere raccomandazioni sulle politiche di coerenza per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla definizione delle posizioni italiane nei negoziati europei e internazionali in materia.

L’architetto Sauerborn, già coinvolto nei lavori del gruppo Prosperità, ha partecipato attivamente alla stesura del Glossario della Sostenibilità – uno strumento innovativo pensato per aiutare le PMI a comprendere e affrontare le sfide legate alla transizione ecologica. Proprio nel glossario, Sauerborn ha curato la definizione di uno dei termini chiave.

“Spero di essere all’altezza del compito – ha dichiarato Sauerborn dopo la nomina – che tenterò di svolgere con l’entusiasmo di sempre e con il massimo impegno a favore di quanti mi hanno accordato la loro fiducia e di quanti altri vorranno partecipare alla costruzione di un mondo migliore. Ringrazio il gruppo Prosperità e Isa Maggi per il grande lavoro svolto verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.”

Il GAL Tirrenico, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, conferma così il proprio ruolo di rilievo all’interno del panorama nazionale delle politiche per lo sviluppo sostenibile, promuovendo sinergie tra territorio, imprese, giovani ed enti pubblici nel segno dell’innovazione e dell’equità.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato la ricostituzione del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, organismo centrale per l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Tra le novità più rilevanti, la nomina dell’architetto Roberto Sauerborn, direttore del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi, a vice coordinatore nazionale del Gruppo di Lavoro “Prosperità”.

L’ufficializzazione avverrà il prossimo 15 aprile a Roma, durante l’assemblea plenaria del Forum presso la sede del Ministero. In questa occasione, saranno presentati i nuovi coordinatori dei sei gruppi tematici: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Cultura per la sostenibilità e Giovani per la sostenibilità.

Il Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta una piattaforma di dialogo tra istituzioni, società civile e mondo produttivo, con il compito di supportare l’attuazione della SNSvS, raccogliere raccomandazioni sulle politiche di coerenza per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla definizione delle posizioni italiane nei negoziati europei e internazionali in materia.

L’architetto Sauerborn, già coinvolto nei lavori del gruppo Prosperità, ha partecipato attivamente alla stesura del Glossario della Sostenibilità – uno strumento innovativo pensato per aiutare le PMI a comprendere e affrontare le sfide legate alla transizione ecologica. Proprio nel glossario, Sauerborn ha curato la definizione di uno dei termini chiave.

“Spero di essere all’altezza del compito – ha dichiarato Sauerborn dopo la nomina – che tenterò di svolgere con l’entusiasmo di sempre e con il massimo impegno a favore di quanti mi hanno accordato la loro fiducia e di quanti altri vorranno partecipare alla costruzione di un mondo migliore. Ringrazio il gruppo Prosperità e Isa Maggi per il grande lavoro svolto verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.”

Il GAL Tirrenico, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, conferma così il proprio ruolo di rilievo all’interno del panorama nazionale delle politiche per lo sviluppo sostenibile, promuovendo sinergie tra territorio, imprese, giovani ed enti pubblici nel segno dell’innovazione e dell’equità.