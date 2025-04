Eolie, intensificati i controlli contro l’abusivismo edilizio: i Carabinieri presidiano i cantieri

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio nelle Isole Eolie da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Stromboli e del Nucleo Operativo Radiomobile, con il supporto dei tecnici dello S.Pre.S.A.L. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e di consulenti tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno effettuato nuovi sopralluoghi presso numerosi cantieri attivi nell’arcipelago.

L’attività si inserisce in un più ampio programma di vigilanza sul territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno edilizio abusivo che rischia di compromettere il delicato equilibrio paesaggistico delle isole. Il piano operativo, predisposto d’iniziativa dai Carabinieri e sviluppato in sinergia con le direttive del Procuratore Capo della Procura di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera, mira a garantire il rispetto delle normative urbanistiche e ambientali.

I sopralluoghi si concentrano in particolare su costruzioni e ristrutturazioni in corso, con un’attenzione particolare alle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle autorizzazioni edilizie. Il coinvolgimento dello S.Pre.S.A.L., infatti, ha anche l’obiettivo di verificare l’applicazione delle misure di tutela per i lavoratori impiegati nei cantieri.

In vista dell’imminente avvio della stagione estiva, i controlli verranno estesi nei prossimi giorni a tutte le isole dell’arcipelago eoliano, con lo scopo di contrastare gli interventi non autorizzati e di preservare l’integrità ambientale e paesaggistica di un territorio di straordinaria bellezza e rilevanza turistica.

L’azione congiunta delle forze dell’ordine, degli enti sanitari e della magistratura rappresenta un segnale forte verso chi tenta di alterare illegalmente il volto naturale delle Eolie, ponendo al centro la legalità e la tutela del patrimonio collettivo.