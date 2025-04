Taekwondo, medaglia di bronzo per Ettore Lenzo al Campionato Italiano Senior categorie Olimpiche 2025

Prestigiosissimo risultato per la Dream Team Taekwondo Barcellona al Campionato Italiano Senior categorie Olimpiche 2025 svoltosi al Pala Estra di Arezzo lo scorso fine settimana. Il team Cappellano conquista la medaglia di bronzo con l’atleta Ettore Lenzo nella categoria – 58 kg cinture nere. Senza dubbio tra i concorrenti aspiranti al titolo, Lenzo dimostra di avere le doti per poter primeggiare superando sedicesimi, ottavi e quarti di finale vincendo di gap, si ferma solo in semifinale con il campione d’Italia in carica e atleta della nazionale Teodoro Del Vecchio, che senza nessuna discussione va a vincere il titolo di campione d’Italia.

Contento del risultato il tecnico Orazio Cappellano, ma consapevole che il futuro sarà tutto da scrivere e che la Dream team e Lenzo sicuramente avranno le carti vincenti per farlo.

Si fermano agli ottavi, invece, gli altri atleti del team: Antonino Sciacca che gareggiava nella -68 Nere, Vittorio Sciacca +78 Nere e calabrese Nancy -67 Nere.