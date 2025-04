Santa Lucia del Mela: sempre più concreta la realizzazione di un “Centro sociale diurno aggregativo per minori”

“Un passo concreto verso una comunità sempre più coesa, solidale e vicina ai più piccoli”.

La comunità di Santa Lucia del Mela raggiunge un altro notevole risultato grazie all’importante finanziamento ricevuto per la realizzazione di un “Centro sociale diurno aggregativo per minori”. Il progetto si è classificato quarto in Sicilia e primo fra i comuni della provincia di Messina, dando conferma dell’efficacia e della qualità della proposta. L’intervento prevede la ristrutturazione di una parte dell’edificio comunale di Via Cimitero, che sarà trasformato in uno spazio educativo, inclusivo e sicuro per bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni.

Il Centro sarà un luogo pensato per crescere, socializzare e imparare, con servizi personalizzati per i minori e le loro famiglie; offrirà inoltre ambienti accoglienti per lo studio, le attività strutturate e la libera aggregazione, con particolare riguardo alla sensibilità ambientale, sociale ed economica.