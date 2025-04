Mezzo in fiamme nella galleria Telegrafo, uscita obbligatoria a Rometta

Questa mattina, intorno alle ore 10, un furgone in transito nella A20 Palermo-Messina è andato in fiamme, imponendo la massima prudenza nella circolazione. Nell’attesa che Vigili del Fuoco e presidi antincendio intervenissero sul posto insieme al personale del Cas, per ripristinare le normali condizioni di sicurezza, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Rometta in direzione Messina.

Nonostante il traffico congestionato, la prima squadra dei Vigili del Fuoco è giunta tempestivamente sul posto, affiancata da un’autobotte di rincalzo per garantire supporto idrico. In corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Presenti anche Polstrada e personale Cas.