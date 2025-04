Maxi blitz antidroga nel barcellonese: scarcerato il giovane Giuseppe Di Natale

Nell’ambito della vasta operazione antidroga che lo scorso 25 giugno ha portato all’arresto di 112 persone, accusate a vario titolo di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti attiva nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, nella giornata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina ha disposto la scarcerazione del giovane imputato Giuseppe Di Natale.

Difeso dall’avv. Antonino Pirri, Di Natale era stato coinvolto nell’indagine con l’accusa di far parte della presunta organizzazione criminale che, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito il mercato della droga nell’hinterland barcellonese. La misura cautelare in carcere è stata quindi sostituita da quella degli arresti domiciliari.

La decisione del GIP arriva a poche settimane dall’avvio del processo, che porterà alla sbarra numerosi imputati, con capi d’imputazione che spaziano dall’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico a reati economici, in un contesto in cui sono stati disposti sequestri patrimoniali di ingente valore.

Il caso rientra nel contesto di due complesse indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno fatto luce su una rete strutturata e ramificata di traffici illeciti con importanti risvolti giudiziari.