Dal 12 al 13 aprile, la quinta edizione del Corolla Wellness

Un evento dedicato al benessere e alla cura del corpo

Il weekend del 12 e 13 aprile sarà interamente dedicato al benessere con la quinta edizione del Corolla Wellness, un evento gratuito organizzato in collaborazione con i migliori centri estetici della zona.

Dalle 10 alle 20, il primo piano della galleria del Parco Corolla si trasformerà in uno spazio dedicato alla cura di sé, dove i visitatori potranno scoprire le ultime tendenze in ambito beauty, cosmesi e benessere. Professionisti qualificati offriranno consulenze personalizzate e suggeriranno trattamenti su misura, considerando età, tipo di pelle e specifiche esigenze personali.

L’interesse per il benessere e la cura del corpo continua a crescere, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto, compresi gli uomini, sempre più attenti a nuovi stili di vita e strategie per migliorare salute e aspetto fisico. Il Corolla Wellness abbraccia una visione olistica del benessere, che va oltre l’estetica per includere anche il benessere fisico e mentale.

Durante la manifestazione, i partecipanti avranno accesso a un’ampia gamma di trattamenti e servizi innovativi, e potranno avere informazioni sul make-up personalizzato, epilazione laser, diagnosi della pelle, massaggi rilassanti e aromaterapia.

Le prime 1000 persone che si registrano riceveranno una shopping bag omaggio con sconti, coupon e promozioni esclusive da utilizzare presso le attività partecipanti. Inoltre sarà possibile scattare degli inediti selfie con uno speciale specchio logatoCorolla Wellness come ricordo della visita.

Radio Doc sarà presente in diretta per raccontare l’evento e coinvolgere il pubblico con interviste e approfondimenti.

Un’opportunità unica per regalarsi un momento di benessere, scoprire nuovi trattamenti e prendersi cura di sé in un ambiente accogliente e professionale.