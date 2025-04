Al Centro Diagnostico Jannelli, la Nuova TC

Redazionale – L’inaugurazione è avvenuta lo scorso venerdì presso i locali di Via Barcellona – Castroreale n. 82, si tratta di uno strumento rivoluzionario nel campo della diagnostica che garantisce: tempi celeri, sicurezza del paziente e precisione della diagnosi.

Lo Studio Jannelli di Barcellona Pozzo di Gotto conferma il suo impegno nella diagnostica e nell’innovazione tecnologica applicata alla diagnostica per immagini, introducendo la TAC Dual Source (DSCT), uno strumento all’avanguardia anche e soprattutto per l’imaging cardiaco avanzato, capace di offrire precisione, rapidità e comfort anche nei casi clinici più complessi.

Una nuova visione del cuore grazie alla TAC Dual Source

Le patologie cardiache sono in costante aumento, e la necessità di pianificare interventi mirati e tempestivi richiede tecnologie che assicurino immagini di elevata qualità indipendentemente dal quadro clinico del paziente. La TAC Dual Source risponde perfettamente a questa esigenza, grazie a una risoluzione temporale nativa elevata e alla capacità di ridurre gli artefatti da movimento, offrendo un’immagine nitida del cuore anche durante il battito.

Tricuspide e ventricolo destro: precisione nelle fasi pre e intra-operatorie

In ambito di interventi transcatetere alla valvola tricuspide, in forte evoluzione clinica, la DSCT permette una valutazione dettagliata dell’anatomia valvolare e della funzione del ventricolo destro, particolarmente importante nei pazienti ad alto rischio chirurgico. Un supporto fondamentale per il decision-making clinico, prima e durante l’intervento.

Valutazione della fibrosi miocardica: l’alternativa alla risonanza

La tecnologia Dual Source Dual Energy si rivela particolarmente utile nella valutazione non invasiva della fibrosi miocardica attraverso l’analisi del volume extracellulare (ECV). Una metodica che può rappresentare una valida alternativa alla risonanza magnetica, soprattutto nei pazienti con controindicazioni o difficoltà nell’esecuzione dell’esame.

FFR-CT: accuratezza fino al 99%

La valutazione della riserva frazionale di flusso coronarico (FFR-CT) è spesso limitata da artefatti da movimento. Con la TAC Dual Source, questi ostacoli vengono superati: la sua straordinaria risoluzione temporale consente di ottenere un tasso di accettazione delle immagini fino al 99%, migliorando significativamente la diagnostica delle coronaropatie.

Trombosi e prevenzione: un’alternativa non invasiva alla TEE

Nei pazienti candidati ad ablazione con catetere, è fondamentale escludere la presenza di trombi nell’atrio sinistro. Se la TEE rappresenta il gold standard, la TAC DS offre una soluzione rapida, non invasiva e completa, riducendo il disagio per il paziente e accelerando i tempi diagnostici.

Pazienti pediatrici e cardiopatie congenite: immagini nitide a bassa dose

La DSCT permette l’acquisizione di immagini ad alta precisione anche in condizioni difficili, come nei neonati con cardiopatie congenite. Grazie alla possibilità di eseguire l’esame a respiro libero e a bassa dose, rappresenta una scelta eccellente per i pazienti pediatrici, garantendo sicurezza e affidabilità.

Presso lo Studio Jannelli potrai, quindi, contare su una diagnostica cardiovascolare di ultima generazione, con un team altamente qualificato e tecnologie di imaging all’avanguardia. La TAC Dual Source consente di personalizzare ogni acquisizione in base alle esigenze cliniche e alle condizioni del paziente, fornendo supporto cruciale per diagnosi precise e interventi efficaci.

Lo strumento è valido ed ha le stesse caratteristiche di nitidezza delle immagini e di bassa dose ovviamente anche per altri parti del corpo interessate all’esame diagnostico.