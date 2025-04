Emergenza Ospedale, Tommaso Calderone denuncia l’assenza dell’Assessore alla Salute: “Inaccettabile disinteresse per il Pronto Soccorso di Barcellona”

Il deputato regionale Tommaso Calderone ha espresso profondo disappunto per l’assenza dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana a un incontro da lui convocato per discutere delle criticità del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione alla situazione del Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto.​

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Calderone ha dichiarato: “Avevo convocato l’Assessore alla Sanità della Regione Siciliana per verificare lo stato di salute della sanità siciliana, ivi compreso l’indecente situazione del Pronto Soccorso di Barcellona. Non si è presentato. È incredibile. Non gli daremo tregua. Fino alla fine.”​

Questa denuncia si inserisce in un contesto di preoccupazione crescente riguardo alle condizioni dei Pronto Soccorso in Sicilia. Secondo gli ultimi dati, una commissione tecnica istituita dall’assessorato alla Salute ha rilevato che la carenza di personale medico copre solo il 52% del fabbisogno, con il restante 48% colmato da contratti atipici. ​ Inoltre, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha recentemente annunciato l’istituzione di una commissione tecnica per valutare l’efficienza dei Pronto Soccorso nell’isola, a seguito di numerose segnalazioni di disservizi e inefficienze. ​

La situazione nell’hinterland barcellonese trabocca e le emergenze-urgenze sono evidentemente non contenute a causa dell’eccesso di accessi al Pronto Soccorso di Milazzo che, con poco personale e poche ambulanze a disposizione, purtroppo spesso non riesce a intervenire tempestivamente. Ma non solo, il bacino di utenza di Barcellona Pozzo di Gotto è veramente vasto ed avere una struttura non adibita a Pronto Soccorso significa costantemente condannare a morte persone che non riescono ad arrivare in tempo per essere salvate.

Calderone ha sottolineato l’urgenza di affrontare queste problematiche, evidenziando che l’assenza dell’Assessore alla Salute rappresenta un ulteriore ostacolo nella ricerca di soluzioni concrete per migliorare il sistema sanitario regionale e a 24live.it ha dichiarato: “La situazione della Sanità siciliana preoccupa il cittadino. Per queste ragioni nella mia qualità avevo convocato l’ assessore. Si badi che la Sanità è uno dei settori in cui va annullato lo svantaggio insulare. Dunque materia propria della Commissione conoscere come stanno le cose in Sicilia e quindi anche a Barcellona“

