Incrocio tra via Operai e Via Roma: Citta Aperta chiede intervento urgente per la sicurezza stradale

L’incrocio tra via Roma e via Operai torna sotto i riflettori per la sua pericolosità. I consiglieri comunali Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti hanno inviato una formale richiesta al Sindaco, all’Assessore alla viabilità e al Comandante della Polizia Municipale per un incontro urgente volto ad affrontare la situazione.

Secondo quanto accaduto nell’ultimo periodo e per segnalazioni già avvenute nel corso degli anni, quel tratto stradale e in particolare quell’incrocio è teatro di frequenti incidenti, che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni. “Si tratta di uno snodo molto pericoloso della viabilità cittadina – scrivono i consiglieri nella missiva – e il ripetersi di tali episodi non può più essere ignorato”.

I firmatari della richiesta sollecitano l’Amministrazione comunale a trovare soluzioni immediate, che possano prevenire tragedie più gravi di quelle finora verificatesi. Tra le ipotesi che potrebbero essere discusse in un eventuale tavolo tecnico figurano l’installazione di segnaletica più visibile, l’introduzione di rallentatori di velocità o, nei casi più estremi, una modifica della viabilità stessa.

“È necessario agire adesso – spiegano – per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire una viabilità più ordinata e sicura in una delle zone più trafficate della città”.