“In punta di cuore” per parlare di DCA

Disturbi alimentari e benessere psicofisico: alla scuola di danza Otto Tempi un incontro formativo dedicato ai giovani

Marzo è il Mese Lilla, dedicato alla prevenzione e al contrasto dei disturbi del comportamento alimentare. E quale luogo più indicato per affrontare questi temi, se non una scuola di danza, dove il corpo è al centro dell’attenzione quotidiana?

La maestra Luana Saitta, direttrice della scuola di danza Otto Tempi, ha scelto di aprire le porte della propria struttura per ospitare un importante momento di formazione, rivolto ad allieve, allievi e genitori. Un’occasione per riflettere, conoscere e sensibilizzare su problematiche che, sempre più spesso, colpiscono adolescenti e giovani.

All’incontro hanno preso parte diverse professioniste, unite da un obiettivo comune: promuovere il benessere del corpo e della mente.

La psicologa Caterina Fazio ha illustrato in modo chiaro e approfondito i principali disturbi del comportamento alimentare – anoressia nervosa, bulimia nervosa e binge eating disorder – soffermandosi sulle loro caratteristiche psicosomatiche e sull’importanza della diagnosi precoce.

Accorato anche l’intervento della psicologa Anna Teramo, nonché ballerina della scuola, che ha evidenziato il peso dell’ambiente socio-culturale nella genesi di questi disturbi. In particolare, ha messo in guardia i giovani dai modelli corporei irrealistici e stereotipati veicolati dai social network, sottolineando l’importanza del confronto con gli adulti di riferimento e la necessità di creare spazi di dialogo autentico.

Fondamentale anche il contributo della nutrizionista Giada Panasiti, che ha fornito consigli pratici per una corretta alimentazione, soprattutto per chi pratica sport: nessuna dieta drastica o digiuno, ma un’alimentazione bilanciata che includa tutti i nutrienti essenziali per la crescita e lo sviluppo.

A concludere l’incontro è stata la pedagogista Valentina Ilacqua, che ha invitato i ragazzi a mettersi in ascolto delle proprie emozioni. “Dietro un disturbo alimentare – ha detto – si nasconde un’emozione non espressa, che va accolta e gestita con gli strumenti adeguati”. Il suo messaggio è stato anche un invito ai genitori: quello di esercitare un ascolto empatico e non giudicante verso i propri figli.

Un appuntamento ricco di spunti e riflessioni, che ha lasciato un segno positivo nei partecipanti. Perché oggi, più che mai, è fondamentale parlare ai giovani di temi che li toccano da vicino, con professionalità, empatia e apertura al dialogo.