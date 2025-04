Castroreale Mystery Festival: appuntamento il 23 maggio con un atelier di scrittura

Anche quest’anno si svolgerà il Mystery Festival di Castroreale, arrivato ormai alla sua sesta edizione, promosso dalla Pro Loco Artemisia e in collaborazione con il comune di Castroreale, con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e con l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”.

In occasione del Festival, si avrà l’occasione di partecipare ad un atelier di scrittura a cura di Luigi La Rosa, dal titolo “Come raccontare una storia. Guida alla composizione del racconto breve” che si terrà venerdì 23 maggio, dalle ore dieci, in Piazza Stazione a Barcellona. A seguire vi sarà anche la possibilità di visitare il Seme d’Arancia di Emilio Isgrò e il Giardino di Proserpina di Hidetoshi Nagasawa, a cura di Nino Sottile Zumbo. Il termine per le adesioni è giono 30 Aprile.