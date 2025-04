Palazzo Fazio omaggia Peppa la Cannoniera: emozione e memoria storica protagoniste a Barcellona Pozzo di Gotto

L’intervista di Salvatore Scilipoti, esperto alla Cultura dell’Amministrazione Comunale a margine dell’evento

Si è svolto ieri, sabato 5 aprile 2025, presso Palazzo Fazio, l’evento “Donne protagoniste nella storia: omaggio a Peppa la Cannoniera, eroina risorgimentale”, promosso dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con la Pro Loco “A. Manganaro” e l’Associazione Culturale “Palazzo Fazio”.

Un pomeriggio ricco di emozione e riflessione, dedicato a una figura straordinaria del nostro Risorgimento: Giuseppa Bolognara Calcagno, meglio conosciuta come Peppa la Cannoniera. Originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, fu un’eroina atipica, una donna del popolo che scelse di imbracciare le armi per partecipare attivamente alla causa dell’unificazione nazionale. Durante l’insurrezione antiborbonica del 1860 a Catania, Peppa si distinse per un gesto eroico e strategico: presa una cannoniera, vi si nascose sotto, ricaricandola ad ogni sparo come un vero artigliere, contribuendo così a respingere l’attacco nemico e sostenere l’azione dei patrioti. Il suo coraggio le valse grande ammirazione e riconoscimento, diventando un simbolo di resistenza e libertà.

Leggi anche: Gita a Catania sulle orme di Peppa la Cannoniera, a cui sarà dedicato un convegno a Palazzo Fazio sabato 5 aprile – 24live.it

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali della Senatrice Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione del Senato, del Direttore Generale del Ministero della Cultura Andrea De Pasquale e dell’Onorevole Elvira Amata, Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo. Sono poi intervenuti il Sindaco Pinuccio Calabrò, l’Assessore alla Cultura Angelita Pino e Lucia Pulejo, presidente dell’Associazione “Palazzo Fazio”, tutti concordi nel sottolineare l’importanza di riscoprire e valorizzare figure femminili che, come Peppa, hanno lasciato un segno nella storia spesso ignorato dai manuali scolastici.

Guarda la diretta dei saluti qui: https://www.facebook.com/share/v/1A8BrQQf68/?mibextid=wwXIfr

Il convegno ha visto la partecipazione di importanti relatori: Salvatore Scilipoti, esperto di cultura e appassionato divulgatore di storia locale, ha tracciato un profilo vibrante e commosso della protagonista, inserendola nel contesto del fermento risorgimentale siciliano. Angela Saja, docente di arte presso l’Istituto Comprensivo “Capuana” – Scuola Verga, ha evidenziato il valore pedagogico di questa figura nella formazione delle giovani generazioni. Lo storico Andrea Italiano ha offerto una contestualizzazione precisa del periodo, mentre Titty Benintende, presidente A.D.S.I. Sicilia, ha sottolineato il ruolo delle donne nella conservazione della memoria storica.

A rendere ancora più suggestiva la serata sono stati gli intermezzi musicali curati dal soprano Maria Francesca Giunta, che con la sua voce ha regalato momenti di intensa emozione al numeroso pubblico presente.

L’evento si è inserito in un più ampio percorso di riscoperta dell’identità femminile nella storia, che ha incluso, nelle settimane precedenti, anche un viaggio culturale a Catania proprio “sulle orme di Peppa la Cannoniera”, con tappe significative nei luoghi in cui l’eroina visse e combatté.

Su 24live.it è già disponibile l’intervista esclusiva a Salvatore Scilipoti, che racconta il valore simbolico e culturale di Peppa la Cannoniera per la città di Barcellona Pozzo di Gotto e per l’intera memoria storica nazionale. Un contributo prezioso per comprendere quanto la storia sia fatta anche – e soprattutto – da chi ha avuto il coraggio di alzare la voce, e il cuore, nei momenti decisivi.