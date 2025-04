Maxirissa in piazza Alfano, i consiglieri di “Città aperta” chiedono un tavolo tecnico tra amministrazione, consiglio comunale e forze dell’ordine

Dopo la maxirissa di ieri sera in piazza Alfano, durante la quale un gruppo di stranieri, dopo una furibonda lite, ha iniziato a lanciare bottiglie ed oggetti contundenti contro i passanti, i consiglieri comunali di “Città aperta” Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti chiedono interventi urgenti per porre fine a una situazione di degrado che dura ormai da anni. In particolare i tre consiglieri auspicano la convocazione urgente di un tavolo che coinvolga l’Amministrazione comunale, il Consiglio Comunale e i rappresentanti delle forze dell’ordine, al fine di concertare misure efficaci di contrasto agli episodi incresciosi che si ripetono da tempo nella centrale Piazza Alfano.

La situazione di degrado di quello che fino a pochi anni fa era uno dei centri della movida della città e da sempre punto di raccolta di molti giovani è stata segnalata dagli stessi consiglieri più volte in Consiglio Comunale.

“Occorre dare una risposta immediata – affermano i tre consiglieri – alla richiesta di aiuto dei tanti abitanti della zona ormai disperati e degli operatori delle attività economiche che hanno investito in quella zona, ma anche dei tanti cittadini che ormai sono costretti a evitarla.

L’episodio di ieri che ha visto scontrarsi ragazzi stranieri con l’uso anche di armi è solo l’ultimo di una lunga serie. Sono atteggiamenti che vanno prontamente denunciati e puniti, anche perché rischiano diversamente di alimentare sentimenti di razzismo verso intere comunità che da tempo vivono ormai nella nostra città serenamente. Piazza Alfano deve diventare un’emergenza garantendo un presidio permanente fino a quando non si riuscirà a ripristinare la situazione“.