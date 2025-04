La NextCasa Barcellona affronta oggi al PalAlberti il Mola

Dopo la sfortunata sconfitta esterna sul parquet di Corato, la NextCasa Barcellona ritorna a giocare oggi pomeriggio sul parquet amico del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto nella terza giornata di ritorno del raggruppamento Play-In Out del campionato di Serie B Interregionale.

Il roster giallorosso di coach Peppe Costantino ospita Mola di Bari nel match in programma alle ore 18 e in diretta sulla pagina FB del Barcellona Basket 4.0 con il commento di Francesco Anania e Corrado Crisafulli e la regia di Ventitreesimastrada Studios. Barcellona occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 18 punti, in coabitazione con Corato, Catanzaro, Rende e Antoniana. Mola invece si trova all’undicesima posizione in classifica con dieci punti.

I giallorossi vengono da un buon momento di forma (testimoniato dalle splendide vittorie casalinghe contro Canosa di Puglia e Termoli) e vogliono proseguire la corsa verso la salvezza che sarebbe il giusto premio per gli sforzi fatti dalla società e dalla squadra nel corso di un’annata costellata da tantissimi infortuni e problematiche.