Claudio Cannas eletto nuovo presidente del Lions Club di Castroreale

Nella serata di sabato 5 aprile si sono svolte le elezioni per il Presidente e il nuovo Consigio Direttivo del Lions Club di Castroreale.

L’assemblea ha dato piena fiducia a Claudio Cannas che dal primo luglio subentrerà come presidente a quello uscenteTino Maio per l’anno sociale 2025/2026.

Fanno parte del nuovo consiglio direttivo nel ruolo di I vicepresidente Giovanni Maio e di II vicepresidente Marco Calzavara, di tesoriere Cosimo Lionti, presidente comitato soci Peppe Iacono, presidente comitato service Maria Francesca Torre, presidente comitato marketing Nino Catanese, segretario Cosimo Giannetto, coordinatore LCIF di Club Giuseppe Imbesi, censore Felice Rao Genovese e di cerimoniere Chiara Maio.

I consiglieri eletti sono Giuseppe Calandra, Sebastiano Coppolino, Anna Antonella Ciccolo, Pietro Aloisio, Angelo Paride Pino, Giuseppina Guerrera, Angelina Aveni e Giuseppe Branca.

La nomina di Cannas è stata accolta con entusiasmo e condivisione da parte dei soci, che hanno riconosciuto nel suo profilo la continuità dei valori lionistici unita a una visione innovativa per il futuro del club.

Nel suo intervento, il presidente eletto ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e per la grande partecipazione all’assemblea elettiva e per la compattezza con la quale si è svolta.