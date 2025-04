La Pallacanestro Barcellona si prepara alla fase finale per la promozione in Serie C. Oggi al Palalberti affronta l’A.S.D. Panormus Basket

La stagione della Pallacanestro Barcellona entra nel momento clou: i playoff. Oggi al Palalberti a partire dalle 18. 30 la squadra disputerà la prima delle tre partite dei quarti di finale contro l’A.S.D. Panormus Basket. Tutti i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza si accingono a vivere al meglio la prima storica partecipazione alla fase finale per la promozione alla Serie C.

Orfani del proprio capitano Varotta, a causa di un brutto infortunio subito durante l’ultimo match della stagione regolare che lo terrà lontano dal rettangolo di gioco fino all’inizio della prossima stagione e, nonostante le tante difficoltà affrontate durante il campionato, la squadra ha sempre tenuto alto il morale e non ha fatto mancare intensità durante gli allenamenti, per iniziare nel migliore dei modi la fase finale del torneo.

“I nostri ragazzi – afferma il dirigente Massimo Rucci – si troveranno ad affrontare i quarti di finale al meglio delle tre partite contro la A.S.D. Panormus Basket, una squadra che nella fase finale della stagione ha preso fiducia e consapevolezza delle proprie capacità. Invitiamo tutti gli appassionati a sostenerci sabato al Palalberti alle 18:30”.