Domani al Trifiletti: “Le mille bolle blu”, un misto di passione, rabbia, sarcasmo e dolcezza

Con la regia e l’interpretazione intensa di Filippo Luna, “Le Mille Bolle Blu” si preannuncia come uno

spettacolo emozionante e ricco di riflessioni, un inno alla libertà di amare e alla forza dei sentimenti veri, che vanno al di là delle imposizioni sociali e degli sguardi severi della gente.

Un grande successo che possiamo vedere in scena sul palco del Teatro Trifiletti di Milazzo, il 6 Aprile 2025

alle 18:00: lo spettacolo teatrale “Le Mille Bolle Blu”, monologo dal realismo evocativo ed emozionale, scritto dal giornalista Salvatore Rizzo, interpretato e diretto da Filippo Luna, che per l’interpretazione di questo monologo ha ricevuto il Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010, per “aver realizzato una perfetta sintesi scenico-attorale di emozione e disincanto”.

“Le mille bolle blu” racconta la storia, ambientata nei primi anni ’60, di Nardino e Manuele, barbiere di

borgata il primo, avvocato il secondo: si conoscono, giovanissimi, nel salone da barba dove Nardino fa

l’apprendista sotto lo sguardo del padre e Manuele è figlio di un cliente facoltoso. Destinati a ruoli sociali e familiari prestabiliti (quelli di mariti irreprensibili e di padri premurosi) i due portano avanti per trent’anni una storia di sentimento e passione che si nutre anche della clandestinità in cui viene vissuta, che ne è linfa e tormento al tempo stesso. La morte di Manuele, per malattia, diventa il pretesto perché Nardino, nell’impossibilità di piangere apertamente l’uomo che ha amato e di gridare a tutti il proprio dolore, ripercorra alcune tappe di quei trent’anni, tra nostalgia e amarezza, rabbia e dolcezza. Un altare di ricordi che sancisce l’universalità di quel sentimento al di là di ogni barriera e di ogni pregiudizio.

Non perdere l’opportunità di vivere l’emozione unica di “Le Mille Bolle Blu”. Un incontro speciale con il

teatro, ma soprattutto con la realtà, che non lascia indifferenti.

I biglietti sono disponibili a un prezzo da 12€ a 25€. Per informazioni, abbonamenti e acquisto biglietti il

numero di riferimento è 3516468734

https://www.facebook.com/quinteatro