Redazionale – Dal 2 aprile apre a Barcellona un nuovo punto vendita Coop in via Sant’Andrea

Mercoledì 2 aprile alle 8.30 aprirà un nuovo punto vendita Coop in via Sant’Andrea. Un supermercato di 2.000 metri quadri che inaugura un nuovo modo di fare spesa, in cui qualità, convenienza e valorizzazione del territorio si incontrano per offrire un’esperienza davvero unica. Un luogo che costituisce un connubio tra tradizione ed innovazione per offrire il meglio ai clienti con promozioni continue e prezzi competitivi, perché la qualità non deve essere un lusso, ma un diritto di tutti.

Innanzitutto Il supermercato offre un vastissimo assortimento di prodotti: oltre 1.500 referenze a marchio Coop, sinonimo di eccellenza e sicurezza, affiancate dai prodotti delle migliori marche leader.

Inoltre per soddisfare le esigenze di qualità dei clienti e valorizzare i prodotti locali il nuovo punto vendita ha scelto di affidarsi a vari esperti del territorio per il reparto di panetteria, pescheria e macelleria.

Grande attenzione è anche dedicata ai più piccoli con il reparto dedicato ai prodotti per bambini e neonati che vanta di un assortimento di prodotti a prezzi incredibilmente convenienti.

Tante le offerte e le promozioni, tra cui quella in vigore dal 2 al 9 aprile, periodo in cui facendo una spesa di 20 euro si potrà ricevere un buono di 5 euro da usare su una spesa minima di 20 euro dal 10 al 21 aprile.