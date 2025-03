Omicidio Perdichizzi: la DDA esegue due arresti

Nelle prime ore della mattinata odierna, in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e nella provincia di Siena, i Carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, sono stati impegnati in un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di due soggetti, destinatari di un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina.

Il provvedimento si inserisce nella costante e ampia manovra di contrasto alla criminalità di tipo mafioso che la Procura della Repubblica di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia – sta conducendo da anni nella zona tirrenica della provincia di Messina.

Le indagini hanno consentito di fare luce su un agguato avvenuto la sera dell’1 gennaio

2013, in cui perse la vita Perdichizzi Giovanni, all’epoca intraneo alla famiglia mafiosa c.d. dei barcellonesi, referente del gruppo operante nel quartiere San Giovanni del comune di Barcellona P.G., incaricato di tenere la cassa dell’associazione, nonché della raccolta dei proventi derivanti dalle estorsioni effettuate nel territorio di competenza del gruppo mafioso.

In particolare, grazie al contributo dichiarativo di alcuni collaboratori di

opportunamente riscontrate da mirata attività investigativa, è emerso come l’omicidio fosse stato deciso poiché Perdichizzi Giovanni tratteneva per sé parte dei proventi delle estorsioni poste in essere dall’associazione.

Sulla scorta del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi livelli e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei due indagati per i delitti di concorso in omicidio premeditato e di concorso nel porto illegale in luogo

pubblico di un’arma comune da sparo, entrambi commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso c.d. dei “Barcellonesi”, operante a Barcellona P.G. e sulla fascia tirrenica della Provincia di Messina.